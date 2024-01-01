График обменного курса DKK — CHF
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График изменения обменного курса DKK к CHF
1 DKK = 0,12588 CHF
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Подробнее об этих валютах
- датская кронадатская крона
Датская крона — это официальная валюта Дании, Гренландии и Фарерских островов. Код валюты — DKK; символ — ‘kr’. Множественное число — 'kroner'.
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- швейцарский франкшвейцарский франк
Швейцарский франк — это официальная валюта Швейцарии. Код валюты — CHF; символ — ‘Fr’, ‘SFr’ или ‘FS’. Его чаще всего обменивают на евро. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и Швейцарский франк является необеспеченной валютой. На немецком валюту называют 'franken', на французом и романшском — 'franc' и на итальянском — 'franco'.
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