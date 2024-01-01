бразильский реал швейцарские франки История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса бразильский реал швейцарские франки. Это сводная страница бразильский реал (BRL) швейцарские франки (CHF) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BRL и CHF за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.

1 000 brl
159,16 chf

R$1,000 BRL = SFr.0,1592 CHF

Среднерыночный курс в 18 июл. 2024 г.
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История обменного курса бразильский реал–швейцарские франки

Обменный курс бразильский реал/швейцарские франки сейчас составляет 0,159, отражая изменение в размере -1.349% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.124% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/швейцарские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,166, и минимумом, равным 0,159, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.875% уменьшение стоимости.

Самые популярные валюты на 18 июля 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2511,4941,6230,96719,577
1 GBP1,18811,296108,4251,7751,9281,14923,262
1 USD0,9170,771183,6321,3691,4870,88617,943
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе