История обменного курса бразильский реал–швейцарские франки

Обменный курс бразильский реал/швейцарские франки сейчас составляет 0,159, отражая изменение в размере -1.349% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.124% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/швейцарские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,166, и минимумом, равным 0,159, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.875% уменьшение стоимости.