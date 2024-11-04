История обменного курса швейцарский франк–бразильские реалы

Обменный курс швейцарских франка/бразильские реалы сейчас составляет 6,547, отражая изменение в размере 0.766% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.891% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/бразильские реалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 6,810, и минимумом, равным 6,461, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.303%.