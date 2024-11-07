5 000 швейцарских франков в евро

Сконвертируйте CHF в EUR по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = €1,065 EUR

Среднерыночный курс в 21:26
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График изменения обменного курса CHF к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 CHF в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,07011,0718
Низкий1,05991,0444
В среднем1,06521,0619
Изменение0.31%0.62%
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Соотношение 1 CHF к EUR

За последние 30 дней максимальный курс CHF к EUR составил 1,0701, а минимальный — 1,0599. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0652. Изменение курса CHF к EUR в процентном соотношении составило 0.31.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к EUR составил 1,0718, а минимальный — 1,0444. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0619. Изменение курса CHF к EUR в процентном соотношении составило 0.62.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3871,3911,518152,4551,676
1 EUR1,07210,82990,4671,4911,628163,4451,797
1 GBP1,2921,2061109,0661,7981,963197,042,166
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8070,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Евро
1 CHF1,06541 EUR
5 CHF5,32705 EUR
10 CHF10,65410 EUR
20 CHF21,30820 EUR
50 CHF53,27050 EUR
100 CHF106,54100 EUR
250 CHF266,35250 EUR
500 CHF532,70500 EUR
1000 CHF1 065,41000 EUR
2000 CHF2 130,82000 EUR
5000 CHF5 327,05000 EUR
10000 CHF10 654,10000 EUR
Обменные курсы Евро / Швейцарский франк
1 EUR0,93861 CHF
5 EUR4,69305 CHF
10 EUR9,38610 CHF
20 EUR18,77220 CHF
50 EUR46,93050 CHF
100 EUR93,86100 CHF
250 EUR234,65250 CHF
500 EUR469,30500 CHF
1000 EUR938,61000 CHF
2000 EUR1 877,22000 CHF
5000 EUR4 693,05000 CHF
10000 EUR9 386,10000 CHF