ألف ين ياباني إلى دونغ فيتنامي

تحويل JPY إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jpy
١٦٣٬٧٤٧ vnd

1.00000 JPY = 163.74700 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 01:18
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JPY إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 VND → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8223350.944651.583911.3710.893957.316351.37265
1GBP1.2160511.148771.926111.66721.087088.897051.66921
1EUR1.058550.870511.676651.451270.94637.744721.45302
1AUD0.631350.5191810.59642910.8655810.5643954.619180.866623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / Vietnamese Dong
100 JPY16374.70000 VND
1000 JPY163747.00000 VND
1500 JPY245620.50000 VND
2000 JPY327494.00000 VND
3000 JPY491241.00000 VND
5000 JPY818735.00000 VND
5400 JPY884233.80000 VND
10000 JPY1637470.00000 VND
15000 JPY2456205.00000 VND
20000 JPY3274940.00000 VND
25000 JPY4093675.00000 VND
30000 JPY4912410.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / ين ياباني
1 VND0.00611 JPY
5 VND0.03053 JPY
10 VND0.06107 JPY
20 VND0.12214 JPY
50 VND0.30535 JPY
100 VND0.61070 JPY
250 VND1.52674 JPY
500 VND3.05348 JPY
1000 VND6.10697 JPY
2000 VND12.21394 JPY
5000 VND30.53485 JPY
10000 VND61.06970 JPY