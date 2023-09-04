10 ريال برازيلي إلى دونغ فيتنامي

تحويل BRL إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٠ brl
٤٨٬٦٧٨ vnd

1.00000 BRL = 4867.82000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.078689.17861.465331.667210.953918.3992
1GBP1.1683611.2602104.1931.712041.947911.114521.497
1USD0.927150.793525182.681.358551.545710.884417.0584
1INR0.01121340.009597540.012094810.01643140.01869510.01069670.206318

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Vietnamese Dong
1 BRL4867.82000 VND
5 BRL24339.10000 VND
10 BRL48678.20000 VND
20 BRL97356.40000 VND
50 BRL243391.00000 VND
100 BRL486782.00000 VND
250 BRL1216955.00000 VND
500 BRL2433910.00000 VND
1000 BRL4867820.00000 VND
2000 BRL9735640.00000 VND
5000 BRL24339100.00000 VND
10000 BRL48678200.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الريال البرازيلي
1 VND0.00021 BRL
5 VND0.00103 BRL
10 VND0.00205 BRL
20 VND0.00411 BRL
50 VND0.01027 BRL
100 VND0.02054 BRL
250 VND0.05136 BRL
500 VND0.10272 BRL
1000 VND0.20543 BRL
2000 VND0.41086 BRL
5000 VND1.02716 BRL
10000 VND2.05431 BRL