20 يوان صيني إلى دونغ فيتنامي
تحويل CNY إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for يوان صيني
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Vietnamese Dong
|1 CNY
|٣٬٥٠٠٫٣٩٠٠٠ VND
|5 CNY
|١٧٬٥٠١٫٩٥٠٠٠ VND
|10 CNY
|٣٥٬٠٠٣٫٩٠٠٠٠ VND
|20 CNY
|٧٠٬٠٠٧٫٨٠٠٠٠ VND
|50 CNY
|١٧٥٬٠١٩٫٥٠٠٠٠ VND
|100 CNY
|٣٥٠٬٠٣٩٫٠٠٠٠٠ VND
|250 CNY
|٨٧٥٬٠٩٧٫٥٠٠٠٠ VND
|500 CNY
|١٬٧٥٠٬١٩٥٫٠٠٠٠٠ VND
|1000 CNY
|٣٬٥٠٠٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ VND
|2000 CNY
|٧٬٠٠٠٬٧٨٠٫٠٠٠٠٠ VND
|5000 CNY
|١٧٬٥٠١٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
|10000 CNY
|٣٥٬٠٠٣٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
|معدلات التحويل Vietnamese Dong / Chinese Yuan RMB
|1000 VND
|٠٫٢٨٥٦٨ CNY
|2000 VND
|٠٫٥٧١٣٦ CNY
|5000 VND
|١٫٤٢٨٤١ CNY
|10000 VND
|٢٫٨٥٦٨٢ CNY
|20000 VND
|٥٫٧١٣٦٤ CNY
|50000 VND
|١٤٫٢٨٤١٠ CNY
|100000 VND
|٢٨٫٥٦٨٢٠ CNY
|200000 VND
|٥٧٫١٣٦٤٠ CNY
|500000 VND
|١٤٢٫٨٤١٠٠ CNY
|1000000 VND
|٢٨٥٫٦٨٢٠٠ CNY
|2000000 VND
|٥٧١٫٣٦٤٠٠ CNY
|5000000 VND
|١٬٤٢٨٫٤١٠٠٠ CNY