500 يوان صيني إلى دونغ فيتنامي

تحويل CNY إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

500 cny
1,750,195 vnd

¥1.000 CNY = ₫3,500 VND

Mid-market exchange rate at 10:49
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

CNY إلى VND مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51583.9561.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10461.190.965
1 EUR1.0938.5161.49910.8561.65591.7221.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Vietnamese Dong
1 CNY٣٬٥٠٠٫٣٩٠٠٠ VND
5 CNY١٧٬٥٠١٫٩٥٠٠٠ VND
10 CNY٣٥٬٠٠٣٫٩٠٠٠٠ VND
20 CNY٧٠٬٠٠٧٫٨٠٠٠٠ VND
50 CNY١٧٥٬٠١٩٫٥٠٠٠٠ VND
100 CNY٣٥٠٬٠٣٩٫٠٠٠٠٠ VND
250 CNY٨٧٥٬٠٩٧٫٥٠٠٠٠ VND
500 CNY١٬٧٥٠٬١٩٥٫٠٠٠٠٠ VND
1000 CNY٣٬٥٠٠٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ VND
2000 CNY٧٬٠٠٠٬٧٨٠٫٠٠٠٠٠ VND
5000 CNY١٧٬٥٠١٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
10000 CNY٣٥٬٠٠٣٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Chinese Yuan RMB
1000 VND٠٫٢٨٥٦٨ CNY
2000 VND٠٫٥٧١٣٦ CNY
5000 VND١٫٤٢٨٤١ CNY
10000 VND٢٫٨٥٦٨٢ CNY
20000 VND٥٫٧١٣٦٤ CNY
50000 VND١٤٫٢٨٤١٠ CNY
100000 VND٢٨٫٥٦٨٢٠ CNY
200000 VND٥٧٫١٣٦٤٠ CNY
500000 VND١٤٢٫٨٤١٠٠ CNY
1000000 VND٢٨٥٫٦٨٢٠٠ CNY
2000000 VND٥٧١٫٣٦٤٠٠ CNY
5000000 VND١٬٤٢٨٫٤١٠٠٠ CNY