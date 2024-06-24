تحويل USD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

100 دولار أمريكي إلى دونغ فيتنامي

100 usd
2,545,300 vnd

$1.000 USD = ₫25,450 VND

Mid-market exchange rate at 02:47
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64411.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.9560.979116.60910.6830.5785.30113.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Vietnamese Dong
1 USD٢٥٬٤٥٣٫٠٠٠٠٠ VND
5 USD١٢٧٬٢٦٥٫٠٠٠٠٠ VND
10 USD٢٥٤٬٥٣٠٫٠٠٠٠٠ VND
20 USD٥٠٩٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ VND
50 USD١٬٢٧٢٬٦٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
100 USD٢٬٥٤٥٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
250 USD٦٬٣٦٣٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
500 USD١٢٬٧٢٦٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
1000 USD٢٥٬٤٥٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
2000 USD٥٠٬٩٠٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
5000 USD١٢٧٬٢٦٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
10000 USD٢٥٤٬٥٣٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار أمريكي
1000 VND٠٫٠٣٩٢٩ USD
2000 VND٠٫٠٧٨٥٨ USD
5000 VND٠٫١٩٦٤٤ USD
10000 VND٠٫٣٩٢٨٨ USD
20000 VND٠٫٧٨٥٧٦ USD
50000 VND١٫٩٦٤٤١ USD
100000 VND٣٫٩٢٨٨١ USD
200000 VND٧٫٨٥٧٦٢ USD
500000 VND١٩٫٦٤٤٠٥ USD
1000000 VND٣٩٫٢٨٨١٠ USD
2000000 VND٧٨٫٥٧٦٢٠ USD
5000000 VND١٩٦٫٤٤٠٥٠ USD