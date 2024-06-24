تحويل USD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
ألف دولار أمريكي إلى دونغ فيتنامي
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مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for نحن دولار
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل دولار أمريكي / Vietnamese Dong
|1 USD
|٢٥٬٤٥٣٫٠٠٠٠٠ VND
|5 USD
|١٢٧٬٢٦٥٫٠٠٠٠٠ VND
|10 USD
|٢٥٤٬٥٣٠٫٠٠٠٠٠ VND
|20 USD
|٥٠٩٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ VND
|50 USD
|١٬٢٧٢٬٦٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
|100 USD
|٢٬٥٤٥٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
|250 USD
|٦٬٣٦٣٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
|500 USD
|١٢٬٧٢٦٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
|1000 USD
|٢٥٬٤٥٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
|2000 USD
|٥٠٬٩٠٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
|5000 USD
|١٢٧٬٢٦٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
|10000 USD
|٢٥٤٬٥٣٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
|معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار أمريكي
|1000 VND
|٠٫٠٣٩٢٩ USD
|2000 VND
|٠٫٠٧٨٥٨ USD
|5000 VND
|٠٫١٩٦٤٤ USD
|10000 VND
|٠٫٣٩٢٨٨ USD
|20000 VND
|٠٫٧٨٥٧٦ USD
|50000 VND
|١٫٩٦٤٤١ USD
|100000 VND
|٣٫٩٢٨٨١ USD
|200000 VND
|٧٫٨٥٧٦٢ USD
|500000 VND
|١٩٫٦٤٤٠٥ USD
|1000000 VND
|٣٩٫٢٨٨١٠ USD
|2000000 VND
|٧٨٫٥٧٦٢٠ USD
|5000000 VND
|١٩٦٫٤٤٠٥٠ USD