10 тысяч вьетнамких донгов в чешские кроны
Сконвертируйте VND в CZK по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к CZK
1 VND = 0,00094 CZK
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|1 VND в CZK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0009
|0,0009
|Низкий
|0,0009
|0,0009
|В среднем
|0,0009
|0,0009
|Изменение
|0.66%
|2.97%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к CZK
За последние 30 дней максимальный курс VND к CZK составил 0,0009, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0009. Изменение курса VND к CZK в процентном соотношении составило 0.66.
За последние 90 дней максимальный курс VND к CZK составил 0,0009, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0009. Изменение курса VND к CZK в процентном соотношении составило 2.97.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в чешские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Чешская крона
|1000 VND
|0,93839 CZK
|2000 VND
|1,87678 CZK
|5000 VND
|4,69195 CZK
|10000 VND
|9,38390 CZK
|20000 VND
|18,76780 CZK
|50000 VND
|46,91950 CZK
|100000 VND
|93,83900 CZK
|200000 VND
|187,67800 CZK
|500000 VND
|469,19500 CZK
|1000000 VND
|938,39000 CZK
|2000000 VND
|1 876,78000 CZK
|5000000 VND
|4 691,95000 CZK
|Обменные курсы Чешская крона / Вьетнамский донг
|1 CZK
|1 065,66000 VND
|5 CZK
|5 328,30000 VND
|10 CZK
|10 656,60000 VND
|20 CZK
|21 313,20000 VND
|50 CZK
|53 283,00000 VND
|100 CZK
|106 566,00000 VND
|250 CZK
|266 415,00000 VND
|500 CZK
|532 830,00000 VND
|1000 CZK
|1 065 660,00000 VND
|2000 CZK
|2 131 320,00000 VND
|5000 CZK
|5 328 300,00000 VND
|10000 CZK
|10 656 600,00000 VND