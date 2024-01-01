100 тысяч вьетнамких донгов в чешские кроны

Сконвертируйте VND в CZK по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = Kč0,0009386 CZK

Среднерыночный курс в 12:32
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График изменения обменного курса VND к CZK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CZK
1 VND в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00090,0009
Низкий0,00090,0009
В среднем0,00090,0009
Изменение0.66%2.97%
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Соотношение 1 VND к CZK

За последние 30 дней максимальный курс VND к CZK составил 0,0009, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0009. Изменение курса VND к CZK в процентном соотношении составило 0.66.

За последние 90 дней максимальный курс VND к CZK составил 0,0009, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0009. Изменение курса VND к CZK в процентном соотношении составило 2.97.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9391,3331 397,831,39434,419153,795
1 AUD0,65810,6180,877920,1220,91722,656101,236
1 EUR1,0651,61911,421 489,321,48536,672163,865
1 SGD0,751,140,70411 048,911,04625,828115,405

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Чешская крона
1000 VND0,93863 CZK
2000 VND1,87727 CZK
5000 VND4,69317 CZK
10000 VND9,38633 CZK
20000 VND18,77266 CZK
50000 VND46,93165 CZK
100000 VND93,86330 CZK
200000 VND187,72660 CZK
500000 VND469,31650 CZK
1000000 VND938,63300 CZK
2000000 VND1 877,26600 CZK
5000000 VND4 693,16500 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Вьетнамский донг
1 CZK1 065,38000 VND
5 CZK5 326,90000 VND
10 CZK10 653,80000 VND
20 CZK21 307,60000 VND
50 CZK53 269,00000 VND
100 CZK106 538,00000 VND
250 CZK266 345,00000 VND
500 CZK532 690,00000 VND
1000 CZK1 065 380,00000 VND
2000 CZK2 130 760,00000 VND
5000 CZK5 326 900,00000 VND
10000 CZK10 653 800,00000 VND