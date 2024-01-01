100 bin Vietnam dongundan Çek korunasına
Reel döviz kuru ile VND → CZK çevirin
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VND → CZK çevrim grafiği
1 VND = 0,00094 CZK
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|1 VND → CZK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0009
|0,0009
|Düşük
|0,0009
|0,0009
|Ortalama
|0,0009
|0,0009
|Değişim
|1.79%
|4.26%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → CZK istatistikleri
VND → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0009 oldu. VND → CZK kurundaki değişiklik 1.79 değerindeydi.
VND → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0009 oldu. VND → CZK kurundaki değişiklik 4.26 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Çek Cumhuriyeti Korunası
|1000 VND
|0,93956 CZK
|2000 VND
|1,87912 CZK
|5000 VND
|4,69780 CZK
|10000 VND
|9,39559 CZK
|20000 VND
|18,79118 CZK
|50000 VND
|46,97795 CZK
|100000 VND
|93,95590 CZK
|200000 VND
|187,91180 CZK
|500000 VND
|469,77950 CZK
|1000000 VND
|939,55900 CZK
|2000000 VND
|1.879,11800 CZK
|5000000 VND
|4.697,79500 CZK
|Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Vietnam Dongu
|1 CZK
|1.064,33000 VND
|5 CZK
|5.321,65000 VND
|10 CZK
|10.643,30000 VND
|20 CZK
|21.286,60000 VND
|50 CZK
|53.216,50000 VND
|100 CZK
|106.433,00000 VND
|250 CZK
|266.082,50000 VND
|500 CZK
|532.165,00000 VND
|1000 CZK
|1.064.330,00000 VND
|2000 CZK
|2.128.660,00000 VND
|5000 CZK
|5.321.650,00000 VND
|10000 CZK
|10.643.300,00000 VND