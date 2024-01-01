20.000 Vietnam dongundan Çek korunasına

Reel döviz kuru ile VND → CZK çevirin

1,000₫ VND = 0,0009396Kč CZK

02:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

VND → CZK çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CZK
1 VND → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00090,0009
Düşük0,00090,0009
Ortalama0,00090,0009
Değişim1.78%4.26%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → CZK istatistikleri

VND → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0009 oldu. VND → CZK kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.

VND → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0009 oldu. VND → CZK kurundaki değişiklik 4.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - CZK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,541,40234,653154,105
1 AUD0,65110,6140,871906,4740,91322,557100,315
1 EUR1,0591,62711,4181.475,261,48536,711163,265
1 SGD0,7471,1480,70511.040,331,04725,888115,128

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Çek Cumhuriyeti Korunası
1000 VND0,93956 CZK
2000 VND1,87912 CZK
5000 VND4,69780 CZK
10000 VND9,39559 CZK
20000 VND18,79118 CZK
50000 VND46,97795 CZK
100000 VND93,95590 CZK
200000 VND187,91180 CZK
500000 VND469,77950 CZK
1000000 VND939,55900 CZK
2000000 VND1.879,11800 CZK
5000000 VND4.697,79500 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Vietnam Dongu
1 CZK1.064,33000 VND
5 CZK5.321,65000 VND
10 CZK10.643,30000 VND
20 CZK21.286,60000 VND
50 CZK53.216,50000 VND
100 CZK106.433,00000 VND
250 CZK266.082,50000 VND
500 CZK532.165,00000 VND
1000 CZK1.064.330,00000 VND
2000 CZK2.128.660,00000 VND
5000 CZK5.321.650,00000 VND
10000 CZK10.643.300,00000 VND