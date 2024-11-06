История обменного курса чешская крона–вьетнамские донги

Обменный курс чешские кроны/вьетнамские донги сейчас составляет 1 072,470, отражая изменение в размере -0.506% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.872% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1 094,200, и минимумом, равным 1 071,100, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.913%.