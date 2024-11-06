чешская крона вьетнамские донги История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса чешская крона вьетнамские донги. Это сводная страница чешская крона (CZK) вьетнамские донги (VND) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CZK и VND за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
График изменения обменного курса CZK к VND
1 CZK = 1 072,47000 VND
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История обменного курса чешская крона–вьетнамские донги
Обменный курс чешские кроны/вьетнамские донги сейчас составляет 1 072,470, отражая изменение в размере -0.506% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.872% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1 094,200, и минимумом, равным 1 071,100, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.913%.
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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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