捷克克朗兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌越南盾的匯率目前為1,084.390，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.794%。

在過去一星期，捷克克朗兌越南盾的匯率波動，在21-07-2024高見1,095.160，並在25-07-2024低見1,079.480。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.334%。