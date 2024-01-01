10 тысяч вьетнамких донгов в мексиканские песо

Сконвертируйте VND в MXN по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = Mex$0,0008102 MXN

Среднерыночный курс в 13:47
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График изменения обменного курса VND к MXN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MXN
1 VND в MXNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00080,0008
Низкий0,00080,0007
В среднем0,00080,0008
Изменение4.23%7.09%
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Соотношение 1 VND к MXN

За последние 30 дней максимальный курс VND к MXN составил 0,0008, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0008. Изменение курса VND к MXN в процентном соотношении составило 4.23.

За последние 90 дней максимальный курс VND к MXN составил 0,0008, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0008. Изменение курса VND к MXN в процентном соотношении составило 7.09.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5220,9391,3331 399,031,39534,494153,86
1 AUD0,65710,6170,876919,0930,91622,661101,078
1 EUR1,0651,62111,421 489,551,48536,726163,815
1 SGD0,751,1420,70411 049,261,04625,87115,394

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в мексиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MXN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MXN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Мексиканское песо
1000 VND0,81025 MXN
2000 VND1,62049 MXN
5000 VND4,05124 MXN
10000 VND8,10247 MXN
20000 VND16,20494 MXN
50000 VND40,51235 MXN
100000 VND81,02470 MXN
200000 VND162,04940 MXN
500000 VND405,12350 MXN
1000000 VND810,24700 MXN
2000000 VND1 620,49400 MXN
5000000 VND4 051,23500 MXN
Обменные курсы Мексиканское песо / Вьетнамский донг
1 MXN1 234,19000 VND
5 MXN6 170,95000 VND
10 MXN12 341,90000 VND
20 MXN24 683,80000 VND
50 MXN61 709,50000 VND
100 MXN123 419,00000 VND
250 MXN308 547,50000 VND
500 MXN617 095,00000 VND
1000 MXN1 234 190,00000 VND
2000 MXN2 468 380,00000 VND
5000 MXN6 170 950,00000 VND
10000 MXN12 341 900,00000 VND