بيزو مكسيكي إلى دونغ فيتنامي

تحويل MXN إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬٤١٧٬٣٥٠ vnd

1.00000 MXN = 1417.35000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 2:35 UTC
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MXN إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433461.657590.956518.2018
1GBP1.1590211.231102.0811.661421.921191.108621.0964
1USD0.941550.812348182.9251.349651.560670.900617.1376
1INR0.0113540.009796170.012059110.01627560.01882030.01086040.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Vietnamese Dong
1 MXN1417.35000 VND
5 MXN7086.75000 VND
10 MXN14173.50000 VND
20 MXN28347.00000 VND
50 MXN70867.50000 VND
100 MXN141735.00000 VND
250 MXN354337.50000 VND
500 MXN708675.00000 VND
1000 MXN1417350.00000 VND
2000 MXN2834700.00000 VND
5000 MXN7086750.00000 VND
10000 MXN14173500.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Mexican Peso
1 VND0.00071 MXN
5 VND0.00353 MXN
10 VND0.00706 MXN
20 VND0.01411 MXN
50 VND0.03528 MXN
100 VND0.07055 MXN
250 VND0.17639 MXN
500 VND0.35277 MXN
1000 VND0.70554 MXN
2000 VND1.41108 MXN
5000 VND3.52770 MXN
10000 VND7.05541 MXN