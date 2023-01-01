10 بيزو مكسيكي إلى دونغ فيتنامي

تحويل MXN إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٠ mxn
١٣٬٩٥٧ vnd

1.00000 MXN = 1395.71000 VND

Mid-market exchange rate at 15:45
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92851.358383.42950.7970990.87911.518834.91285
1 EUR1.07711.4628989.85360.858450.94681.635785.29114
1 CAD0.7362140.683579161.4220.5868350.6472061.118193.61691
1 INR0.01198620.01112920.016280810.009554160.0105370.0182050.0588862

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Vietnamese Dong
1 MXN1395.71000 VND
5 MXN6978.55000 VND
10 MXN13957.10000 VND
20 MXN27914.20000 VND
50 MXN69785.50000 VND
100 MXN139571.00000 VND
250 MXN348927.50000 VND
500 MXN697855.00000 VND
1000 MXN1395710.00000 VND
2000 MXN2791420.00000 VND
5000 MXN6978550.00000 VND
10000 MXN13957100.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Mexican Peso
1 VND0.00072 MXN
5 VND0.00358 MXN
10 VND0.00716 MXN
20 VND0.01433 MXN
50 VND0.03582 MXN
100 VND0.07165 MXN
250 VND0.17912 MXN
500 VND0.35824 MXN
1000 VND0.71648 MXN
2000 VND1.43297 MXN
5000 VND3.58242 MXN
10000 VND7.16484 MXN