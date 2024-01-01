Мексиканские песо в гватемальские кетсали
Сконвертируйте MXN в GTQ по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MXN к GTQ
1 MXN = 0,38303 GTQ
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|1 MXN в GTQ
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4010
|0,4154
|Низкий
|0,3808
|0,3808
|В среднем
|0,3887
|0,3953
|Изменение
|-3.61%
|-6.94%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MXN к GTQ
За последние 30 дней максимальный курс MXN к GTQ составил 0,4010, а минимальный — 0,3808. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3887. Изменение курса MXN к GTQ в процентном соотношении составило -3.61.
За последние 90 дней максимальный курс MXN к GTQ составил 0,4154, а минимальный — 0,3808. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3953. Изменение курса MXN к GTQ в процентном соотношении составило -6.94.
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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в гватемальские кетсали
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Мексиканское песо
|1 GTQ
|2,61077 MXN
|5 GTQ
|13,05385 MXN
|10 GTQ
|26,10770 MXN
|20 GTQ
|52,21540 MXN
|50 GTQ
|130,53850 MXN
|100 GTQ
|261,07700 MXN
|250 GTQ
|652,69250 MXN
|500 GTQ
|1 305,38500 MXN
|1000 GTQ
|2 610,77000 MXN
|2000 GTQ
|5 221,54000 MXN
|5000 GTQ
|13 053,85000 MXN
|10000 GTQ
|26 107,70000 MXN