Мексиканские песо в узбекские сомы

Сконвертируйте MXN в UZS по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = so'm635,1 UZS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к UZS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 MXN в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий662,4520678,8800
Низкий632,1320631,2190
В среднем643,6998650,8344
Изменение-3.28%-5.36%
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Соотношение 1 MXN к UZS

За последние 30 дней максимальный курс MXN к UZS составил 662,4520, а минимальный — 632,1320. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 643,6998. Изменение курса MXN к UZS в процентном соотношении составило -3.28.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к UZS составил 678,8800, а минимальный — 631,2190. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 650,8344. Изменение курса MXN к UZS в процентном соотношении составило -5.36.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Узбекский сом
1 MXN635,12800 UZS
5 MXN3 175,64000 UZS
10 MXN6 351,28000 UZS
20 MXN12 702,56000 UZS
50 MXN31 756,40000 UZS
100 MXN63 512,80000 UZS
250 MXN158 782,00000 UZS
500 MXN317 564,00000 UZS
1000 MXN635 128,00000 UZS
2000 MXN1 270 256,00000 UZS
5000 MXN3 175 640,00000 UZS
10000 MXN6 351 280,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Мексиканское песо
1 UZS0,00157 MXN
5 UZS0,00787 MXN
10 UZS0,01574 MXN
20 UZS0,03149 MXN
50 UZS0,07872 MXN
100 UZS0,15745 MXN
250 UZS0,39362 MXN
500 UZS0,78725 MXN
1000 UZS1,57449 MXN
2000 UZS3,14898 MXN
5000 UZS7,87245 MXN
10000 UZS15,74490 MXN