50 узбекских сомов в мексиканские песо

Сконвертируйте UZS в MXN по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = Mex$0,001591 MXN

Среднерыночный курс в 11:01
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График изменения обменного курса UZS к MXN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MXN
1 UZS в MXNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00160,0016
Низкий0,00150,0015
В среднем0,00160,0015
Изменение5.37%5.63%
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Соотношение 1 UZS к MXN

За последние 30 дней максимальный курс UZS к MXN составил 0,0016, а минимальный — 0,0015. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0016. Изменение курса UZS к MXN в процентном соотношении составило 5.37.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к MXN составил 0,0016, а минимальный — 0,0015. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0015. Изменение курса UZS к MXN в процентном соотношении составило 5.63.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06790,0251,4861,6210,93821,731
1 GBP1,20711,288108,6741,7941,9571,13226,233
1 USD0,9370,776184,3841,3931,5190,87920,369
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в мексиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и MXN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в MXN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Мексиканское песо
1 UZS0,00159 MXN
5 UZS0,00795 MXN
10 UZS0,01591 MXN
20 UZS0,03181 MXN
50 UZS0,07954 MXN
100 UZS0,15907 MXN
250 UZS0,39769 MXN
500 UZS0,79537 MXN
1000 UZS1,59074 MXN
2000 UZS3,18148 MXN
5000 UZS7,95370 MXN
10000 UZS15,90740 MXN
Обменные курсы Мексиканское песо / Узбекский сом
1 MXN628,63900 UZS
5 MXN3 143,19500 UZS
10 MXN6 286,39000 UZS
20 MXN12 572,78000 UZS
50 MXN31 431,95000 UZS
100 MXN62 863,90000 UZS
250 MXN157 159,75000 UZS
500 MXN314 319,50000 UZS
1000 MXN628 639,00000 UZS
2000 MXN1 257 278,00000 UZS
5000 MXN3 143 195,00000 UZS
10000 MXN6 286 390,00000 UZS