5 мексиканских песо в узбекские сомы
Сконвертируйте MXN в UZS по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса MXN к UZS
1 MXN = 635,12800 UZS
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 MXN в UZS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|662,4520
|678,8800
|Низкий
|632,1320
|631,2190
|В среднем
|643,6998
|650,8344
|Изменение
|-3.28%
|-5.36%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MXN к UZS
За последние 30 дней максимальный курс MXN к UZS составил 662,4520, а минимальный — 632,1320. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 643,6998. Изменение курса MXN к UZS в процентном соотношении составило -3.28.
За последние 90 дней максимальный курс MXN к UZS составил 678,8800, а минимальный — 631,2190. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 650,8344. Изменение курса MXN к UZS в процентном соотношении составило -5.36.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в узбекские сомы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Мексиканское песо / Узбекский сом
|1 MXN
|635,12800 UZS
|5 MXN
|3 175,64000 UZS
|10 MXN
|6 351,28000 UZS
|20 MXN
|12 702,56000 UZS
|50 MXN
|31 756,40000 UZS
|100 MXN
|63 512,80000 UZS
|250 MXN
|158 782,00000 UZS
|500 MXN
|317 564,00000 UZS
|1000 MXN
|635 128,00000 UZS
|2000 MXN
|1 270 256,00000 UZS
|5000 MXN
|3 175 640,00000 UZS
|10000 MXN
|6 351 280,00000 UZS