История обменного курса мексиканское песо–узбекские сомы

Обменный курс мексиканских песо/узбекские сомы сейчас составляет 635,128, отражая изменение в размере -1.741% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.474% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/узбекские сомы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 647,026, и минимумом, равным 616,030, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.