墨西哥比索兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌烏茲別克索姆的匯率目前為682.769，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.263%。

在過去一星期，墨西哥比索兌烏茲別克索姆的匯率波動，在22-07-2024高見703.618，並在25-07-2024低見680.554。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.790%。