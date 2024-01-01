Мексиканские песо в белизские доллары

Сконвертируйте MXN в BZD по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = BZ$0,09912 BZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к BZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BZD
1 MXN в BZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10370,1073
Низкий0,09860,0986
В среднем0,10060,1022
Изменение-3.59%-6.69%
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Соотношение 1 MXN к BZD

За последние 30 дней максимальный курс MXN к BZD составил 0,1037, а минимальный — 0,0986. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1006. Изменение курса MXN к BZD в процентном соотношении составило -3.59.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к BZD составил 0,1073, а минимальный — 0,0986. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1022. Изменение курса MXN к BZD в процентном соотношении составило -6.69.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в белизские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и BZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в BZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканское песо

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MXN в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Белизский доллар
1 MXN0,09912 BZD
5 MXN0,49560 BZD
10 MXN0,99120 BZD
20 MXN1,98241 BZD
50 MXN4,95602 BZD
100 MXN9,91203 BZD
250 MXN24,78008 BZD
500 MXN49,56015 BZD
1000 MXN99,12030 BZD
2000 MXN198,24060 BZD
5000 MXN495,60150 BZD
10000 MXN991,20300 BZD
Обменные курсы Белизский доллар / Мексиканское песо
1 BZD10,08880 MXN
5 BZD50,44400 MXN
10 BZD100,88800 MXN
20 BZD201,77600 MXN
50 BZD504,44000 MXN
100 BZD1 008,88000 MXN
250 BZD2 522,20000 MXN
500 BZD5 044,40000 MXN
1000 BZD10 088,80000 MXN
2000 BZD20 177,60000 MXN
5000 BZD50 444,00000 MXN
10000 BZD100 888,00000 MXN