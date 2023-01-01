بيزو مكسيكي إلى دولار بليزي

تحويل MXN إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١١٧٫٦٧ bzd

1.00000 MXN = 0.11767 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:25 UTC
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MXN إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.957318.2218
1GBP1.1580811.2318102.1471.661641.920491.1086321.1015
1USD0.94010.81182182.9251.348951.559090.917.1306
1INR0.01133690.009789810.012059110.01626710.01880120.01085320.206579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار بليز
1 MXN0.11767 BZD
5 MXN0.58833 BZD
10 MXN1.17667 BZD
20 MXN2.35334 BZD
50 MXN5.88335 BZD
100 MXN11.76670 BZD
250 MXN29.41675 BZD
500 MXN58.83350 BZD
1000 MXN117.66700 BZD
2000 MXN235.33400 BZD
5000 MXN588.33500 BZD
10000 MXN1176.67000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Mexican Peso
1 BZD8.49859 MXN
5 BZD42.49295 MXN
10 BZD84.98590 MXN
20 BZD169.97180 MXN
50 BZD424.92950 MXN
100 BZD849.85900 MXN
250 BZD2124.64750 MXN
500 BZD4249.29500 MXN
1000 BZD8498.59000 MXN
2000 BZD16997.18000 MXN
5000 BZD42492.95000 MXN
10000 BZD84985.90000 MXN