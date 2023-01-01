ألف بيزو مكسيكي إلى دولار بليزي

تحويل MXN إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١١٥٫٦٧ bzd

1.00000 MXN = 0.11567 BZD

Mid-market exchange rate at 12:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857351.0776589.89161.463561.63330.943318.7792
1 GBP1.1663811.2569104.8441.7071.904971.1002521.9029
1 USD0.927950.795608183.41451.35811.515610.875417.4261
1 INR0.01112450.009538010.011988310.01628130.01816960.01049460.20891

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار بليز
1 MXN0.11567 BZD
5 MXN0.57835 BZD
10 MXN1.15671 BZD
20 MXN2.31342 BZD
50 MXN5.78355 BZD
100 MXN11.56710 BZD
250 MXN28.91775 BZD
500 MXN57.83550 BZD
1000 MXN115.67100 BZD
2000 MXN231.34200 BZD
5000 MXN578.35500 BZD
10000 MXN1156.71000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Mexican Peso
1 BZD8.64519 MXN
5 BZD43.22595 MXN
10 BZD86.45190 MXN
20 BZD172.90380 MXN
50 BZD432.25950 MXN
100 BZD864.51900 MXN
250 BZD2161.29750 MXN
500 BZD4322.59500 MXN
1000 BZD8645.19000 MXN
2000 BZD17290.38000 MXN
5000 BZD43225.95000 MXN
10000 BZD86451.90000 MXN