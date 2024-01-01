Мексиканские песо в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте MXN в LKR по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = Sr14,50 LKR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 MXN в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий15,180216,0373
Низкий14,436114,4361
В среднем14,730815,1949
Изменение-3.68%-9.01%
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Соотношение 1 MXN к LKR

За последние 30 дней максимальный курс MXN к LKR составил 15,1802, а минимальный — 14,4361. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,7308. Изменение курса MXN к LKR в процентном соотношении составило -3.68.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к LKR составил 16,0373, а минимальный — 14,4361. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,1949. Изменение курса MXN к LKR в процентном соотношении составило -9.01.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканское песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Шри-Ланкийская рупия
1 MXN14,49510 LKR
5 MXN72,47550 LKR
10 MXN144,95100 LKR
20 MXN289,90200 LKR
50 MXN724,75500 LKR
100 MXN1 449,51000 LKR
250 MXN3 623,77500 LKR
500 MXN7 247,55000 LKR
1000 MXN14 495,10000 LKR
2000 MXN28 990,20000 LKR
5000 MXN72 475,50000 LKR
10000 MXN144 951,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Мексиканское песо
1 LKR0,06899 MXN
5 LKR0,34494 MXN
10 LKR0,68989 MXN
20 LKR1,37978 MXN
50 LKR3,44944 MXN
100 LKR6,89888 MXN
250 LKR17,24720 MXN
500 LKR34,49440 MXN
1000 LKR68,98880 MXN
2000 LKR137,97760 MXN
5000 LKR344,94400 MXN
10000 LKR689,88800 MXN