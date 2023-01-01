بيزو مكسيكي إلى روبية سريلانكي

تحويل MXN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٨٬٩٤٠٫٨٠ lkr

1.00000 MXN = 18.94080 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:29 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MXN إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 LKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063388.17421.434441.658560.9571518.2168
1GBP1.1582111.23145102.1181.661291.920841.1085821.0976
1USD0.940450.812051182.9251.349051.559820.900117.1323
1INR0.01134120.009792590.012059110.01626830.018810.01085440.2066

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mexican Peso / روبية سريلانكية
1 MXN18.94080 LKR
5 MXN94.70400 LKR
10 MXN189.40800 LKR
20 MXN378.81600 LKR
50 MXN947.04000 LKR
100 MXN1894.08000 LKR
250 MXN4735.20000 LKR
500 MXN9470.40000 LKR
1000 MXN18940.80000 LKR
2000 MXN37881.60000 LKR
5000 MXN94704.00000 LKR
10000 MXN189408.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Mexican Peso
1 LKR0.05280 MXN
5 LKR0.26398 MXN
10 LKR0.52796 MXN
20 LKR1.05592 MXN
50 LKR2.63980 MXN
100 LKR5.27960 MXN
250 LKR13.19900 MXN
500 LKR26.39800 MXN
1000 LKR52.79600 MXN
2000 LKR105.59200 MXN
5000 LKR263.98000 MXN
10000 LKR527.96000 MXN