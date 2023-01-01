50 بيزو مكسيكي إلى روبية سريلانكي

تحويل MXN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ mxn
٩٤٠٫٩٠ lkr

1.00000 MXN = 18.81800 LKR

Mid-market exchange rate at 14:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857051.075189.69261.460951.632150.945218.682
1 GBP1.1667911.25445104.6551.704671.904431.1028521.7986
1 USD0.930150.797162183.42721.35891.518140.879217.377
1 INR0.01114920.009555180.011986510.01628850.01819720.01053850.208289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / روبية سريلانكية
1 MXN18.81800 LKR
5 MXN94.09000 LKR
10 MXN188.18000 LKR
20 MXN376.36000 LKR
50 MXN940.90000 LKR
100 MXN1881.80000 LKR
250 MXN4704.50000 LKR
500 MXN9409.00000 LKR
1000 MXN18818.00000 LKR
2000 MXN37636.00000 LKR
5000 MXN94090.00000 LKR
10000 MXN188180.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Mexican Peso
1 LKR0.05314 MXN
5 LKR0.26570 MXN
10 LKR0.53141 MXN
20 LKR1.06281 MXN
50 LKR2.65704 MXN
100 LKR5.31407 MXN
250 LKR13.28518 MXN
500 LKR26.57035 MXN
1000 LKR53.14070 MXN
2000 LKR106.28140 MXN
5000 LKR265.70350 MXN
10000 LKR531.40700 MXN