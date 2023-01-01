20 بيزو مكسيكي إلى روبية سريلانكي

تحويل MXN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ mxn
٣٧٦٫١٩ lkr

1.00000 MXN = 18.80930 LKR

Mid-market exchange rate at 14:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8571.075189.69371.461011.632280.9453518.6906
1 GBP1.1668611.25445104.6571.704731.904581.1030921.8086
1 USD0.930250.797162183.42821.358951.518260.879417.385
1 INR0.01114910.009555070.011986410.01628890.01819840.01054080.208383

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / روبية سريلانكية
1 MXN18.80930 LKR
5 MXN94.04650 LKR
10 MXN188.09300 LKR
20 MXN376.18600 LKR
50 MXN940.46500 LKR
100 MXN1880.93000 LKR
250 MXN4702.32500 LKR
500 MXN9404.65000 LKR
1000 MXN18809.30000 LKR
2000 MXN37618.60000 LKR
5000 MXN94046.50000 LKR
10000 MXN188093.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Mexican Peso
1 LKR0.05317 MXN
5 LKR0.26583 MXN
10 LKR0.53165 MXN
20 LKR1.06330 MXN
50 LKR2.65826 MXN
100 LKR5.31651 MXN
250 LKR13.29128 MXN
500 LKR26.58255 MXN
1000 LKR53.16510 MXN
2000 LKR106.33020 MXN
5000 LKR265.82550 MXN
10000 LKR531.65100 MXN