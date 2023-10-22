ألف ين ياباني إلى فورنت مجري
تحويل JPY إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ين ياباني إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / Hungarian Forint
|100 JPY
|240.73500 HUF
|1000 JPY
|2407.35000 HUF
|1500 JPY
|3611.02500 HUF
|2000 JPY
|4814.70000 HUF
|3000 JPY
|7222.05000 HUF
|5000 JPY
|12036.75000 HUF
|5400 JPY
|12999.69000 HUF
|10000 JPY
|24073.50000 HUF
|15000 JPY
|36110.25000 HUF
|20000 JPY
|48147.00000 HUF
|25000 JPY
|60183.75000 HUF
|30000 JPY
|72220.50000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / ين ياباني
|2000 HUF
|830.79000 JPY
|5000 HUF
|2076.97500 JPY
|10000 HUF
|4153.95000 JPY
|15000 HUF
|6230.92500 JPY
|20000 HUF
|8307.90000 JPY
|30000 HUF
|12461.85000 JPY
|40000 HUF
|16615.80000 JPY
|50000 HUF
|20769.75000 JPY
|60000 HUF
|24923.70000 JPY
|100000 HUF
|41539.50000 JPY
|150000 HUF
|62309.25000 JPY
|200000 HUF
|83079.00000 JPY