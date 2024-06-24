50 دولار أسترالي إلى ريال برازيلي

تحويل AUD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

50 aud
179.95 brl

A$1.000 AUD = R$3.599 BRL

Mid-market exchange rate at 12:37
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4820.9321.634159.5051.3681.353
1 GBP1.2671105.761.182.071202.0691.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0730.84789.59311.754171.181.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الريال البرازيلي
1 AUD٣٫٥٩٨٩١ BRL
5 AUD١٧٫٩٩٤٥٥ BRL
10 AUD٣٥٫٩٨٩١٠ BRL
20 AUD٧١٫٩٧٨٢٠ BRL
50 AUD١٧٩٫٩٤٥٥٠ BRL
100 AUD٣٥٩٫٨٩١٠٠ BRL
250 AUD٨٩٩٫٧٢٧٥٠ BRL
500 AUD١٬٧٩٩٫٤٥٥٠٠ BRL
1000 AUD٣٬٥٩٨٫٩١٠٠٠ BRL
2000 AUD٧٬١٩٧٫٨٢٠٠٠ BRL
5000 AUD١٧٬٩٩٤٫٥٥٠٠٠ BRL
10000 AUD٣٥٬٩٨٩٫١٠٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار أسترالي
1 BRL٠٫٢٧٧٨٦ AUD
5 BRL١٫٣٨٩٣١ AUD
10 BRL٢٫٧٧٨٦٢ AUD
20 BRL٥٫٥٥٧٢٤ AUD
50 BRL١٣٫٨٩٣١٠ AUD
100 BRL٢٧٫٧٨٦٢٠ AUD
250 BRL٦٩٫٤٦٥٥٠ AUD
500 BRL١٣٨٫٩٣١٠٠ AUD
1000 BRL٢٧٧٫٨٦٢٠٠ AUD
2000 BRL٥٥٥٫٧٢٤٠٠ AUD
5000 BRL١٬٣٨٩٫٣١٠٠٠ AUD
10000 BRL٢٬٧٧٨٫٦٢٠٠٠ AUD