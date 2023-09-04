20 ريال برازيلي إلى يوان صيني

تحويل BRL إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

20 brl
29.35 cny

1.00000 BRL = 1.46764 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.07889.14761.465591.66860.954218.3909
1GBP1.168511.2597104.1741.712631.949851.1149821.4907
1USD0.927650.79384182.69721.359551.547870.8851517.0602
1INR0.01121740.009599360.012092310.01644010.01871730.01070350.206297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Chinese Yuan RMB
1 BRL1.46764 CNY
5 BRL7.33820 CNY
10 BRL14.67640 CNY
20 BRL29.35280 CNY
50 BRL73.38200 CNY
100 BRL146.76400 CNY
250 BRL366.91000 CNY
500 BRL733.82000 CNY
1000 BRL1467.64000 CNY
2000 BRL2935.28000 CNY
5000 BRL7338.20000 CNY
10000 BRL14676.40000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال البرازيلي
1 CNY0.68136 BRL
5 CNY3.40682 BRL
10 CNY6.81365 BRL
20 CNY13.62730 BRL
50 CNY34.06825 BRL
100 CNY68.13650 BRL
250 CNY170.34125 BRL
500 CNY340.68250 BRL
1000 CNY681.36500 BRL
2000 CNY1362.73000 BRL
5000 CNY3406.82500 BRL
10000 CNY6813.65000 BRL