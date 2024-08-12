50 يوان صيني إلى ريال برازيلي

تحويل CNY إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

50 cny
38.36 brl

¥1.000 CNY = R$0.7672 BRL

Mid-market exchange rate at 08:15
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

CNY إلى BRL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.9611.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68210.6680.5711.10561.1890.966
1 EUR1.0928.5131.49810.8551.65591.6681.446

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال البرازيلي
1 CNY٠٫٧٦٧١٦ BRL
5 CNY٣٫٨٣٥٧٨ BRL
10 CNY٧٫٦٧١٥٦ BRL
20 CNY١٥٫٣٤٣١٢ BRL
50 CNY٣٨٫٣٥٧٨٠ BRL
100 CNY٧٦٫٧١٥٦٠ BRL
250 CNY١٩١٫٧٨٩٠٠ BRL
500 CNY٣٨٣٫٥٧٨٠٠ BRL
1000 CNY٧٦٧٫١٥٦٠٠ BRL
2000 CNY١٬٥٣٤٫٣١٢٠٠ BRL
5000 CNY٣٬٨٣٥٫٧٨٠٠٠ BRL
10000 CNY٧٬٦٧١٫٥٦٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Chinese Yuan RMB
1 BRL١٫٣٠٣٥٢ CNY
5 BRL٦٫٥١٧٦٠ CNY
10 BRL١٣٫٠٣٥٢٠ CNY
20 BRL٢٦٫٠٧٠٤٠ CNY
50 BRL٦٥٫١٧٦٠٠ CNY
100 BRL١٣٠٫٣٥٢٠٠ CNY
250 BRL٣٢٥٫٨٨٠٠٠ CNY
500 BRL٦٥١٫٧٦٠٠٠ CNY
1000 BRL١٬٣٠٣٫٥٢٠٠٠ CNY
2000 BRL٢٬٦٠٧٫٠٤٠٠٠ CNY
5000 BRL٦٬٥١٧٫٦٠٠٠٠ CNY
10000 BRL١٣٬٠٣٥٫٢٠٠٠٠ CNY