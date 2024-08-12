ألف يوان صيني إلى ريال برازيلي

تحويل CNY إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cny
767.19 brl

¥1.000 CNY = R$0.7672 BRL

Mid-market exchange rate at 08:14
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CNY إلى BRL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.9591.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68210.6680.5711.10561.1880.966
1 EUR1.0928.5131.49810.8551.65591.6661.446

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال البرازيلي
1 CNY٠٫٧٦٧١٩ BRL
5 CNY٣٫٨٣٥٩٥ BRL
10 CNY٧٫٦٧١٨٩ BRL
20 CNY١٥٫٣٤٣٧٨ BRL
50 CNY٣٨٫٣٥٩٤٥ BRL
100 CNY٧٦٫٧١٨٩٠ BRL
250 CNY١٩١٫٧٩٧٢٥ BRL
500 CNY٣٨٣٫٥٩٤٥٠ BRL
1000 CNY٧٦٧٫١٨٩٠٠ BRL
2000 CNY١٬٥٣٤٫٣٧٨٠٠ BRL
5000 CNY٣٬٨٣٥٫٩٤٥٠٠ BRL
10000 CNY٧٬٦٧١٫٨٩٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Chinese Yuan RMB
1 BRL١٫٣٠٣٤٦ CNY
5 BRL٦٫٥١٧٣٠ CNY
10 BRL١٣٫٠٣٤٦٠ CNY
20 BRL٢٦٫٠٦٩٢٠ CNY
50 BRL٦٥٫١٧٣٠٠ CNY
100 BRL١٣٠٫٣٤٦٠٠ CNY
250 BRL٣٢٥٫٨٦٥٠٠ CNY
500 BRL٦٥١٫٧٣٠٠٠ CNY
1000 BRL١٬٣٠٣٫٤٦٠٠٠ CNY
2000 BRL٢٬٦٠٦٫٩٢٠٠٠ CNY
5000 BRL٦٬٥١٧٫٣٠٠٠٠ CNY
10000 BRL١٣٬٠٣٤٫٦٠٠٠٠ CNY