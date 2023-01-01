20 بيزو فلبيني إلى يورو

تحويل PHP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

20 php
0.33 eur

1.00000 PHP = 0.01664 EUR

Mid-market exchange rate at 00:21
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366150.932251.535040.8083091311.85149.577.30125
1CAD0.73198410.6823751.123620.59167960.253109.4835.3444
1EUR1.07271.4654711.646630.86711407.22160.447.83205
1AUD0.651450.8899780.60729910.526573854.60597.43744.7564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / اليورو
1 PHP0.01664 EUR
5 PHP0.08318 EUR
10 PHP0.16637 EUR
20 PHP0.33274 EUR
50 PHP0.83184 EUR
100 PHP1.66368 EUR
250 PHP4.15920 EUR
500 PHP8.31840 EUR
1000 PHP16.63680 EUR
2000 PHP33.27360 EUR
5000 PHP83.18400 EUR
10000 PHP166.36800 EUR
معدلات التحويل اليورو / Philippine Peso
1 EUR60.10790 PHP
5 EUR300.53950 PHP
10 EUR601.07900 PHP
20 EUR1202.15800 PHP
50 EUR3005.39500 PHP
100 EUR6010.79000 PHP
250 EUR15026.97500 PHP
500 EUR30053.95000 PHP
1000 EUR60107.90000 PHP
2000 EUR120215.80000 PHP
5000 EUR300539.50000 PHP
10000 EUR601079.00000 PHP