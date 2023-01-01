500 بيزو فلبيني إلى روبية هندية

تحويل PHP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ php
٧٤١٫٩٩ inr

1.00000 PHP = 1.48398 INR

Mid-market exchange rate at 00:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.072689.18671.465711.646730.9644518.7366
1GBP1.15311.23675102.8361.690021.898751.1120121.604
1USD0.93230.808571183.151.36651.535270.8991517.4684
1INR0.01121240.009724240.012026510.01643420.01846390.01081360.210083

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / الروبية الهندية
1 PHP1.48398 INR
5 PHP7.41990 INR
10 PHP14.83980 INR
20 PHP29.67960 INR
50 PHP74.19900 INR
100 PHP148.39800 INR
250 PHP370.99500 INR
500 PHP741.99000 INR
1000 PHP1483.98000 INR
2000 PHP2967.96000 INR
5000 PHP7419.90000 INR
10000 PHP14839.80000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Philippine Peso
1 INR0.67386 PHP
5 INR3.36931 PHP
10 INR6.73862 PHP
20 INR13.47724 PHP
50 INR33.69310 PHP
100 INR67.38620 PHP
250 INR168.46550 PHP
500 INR336.93100 PHP
1000 INR673.86200 PHP
2000 INR1347.72400 PHP
5000 INR3369.31000 PHP
10000 INR6738.62000 PHP