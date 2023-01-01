10 بيزو فلبيني إلى درهم إماراتي

تحويل PHP إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٠٫٦٦ aed

1.00000 PHP = 0.06566 AED

Mid-market exchange rate at 23:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072889.20331.465341.646910.9649518.7514
1GBP1.1531411.23705102.8611.689691.899061.1127221.6223
1USD0.932150.808375183.151.36591.535160.8994517.4789
1INR0.01121030.009721890.012026510.01642690.01846250.01081720.210209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 PHP0.06566 AED
5 PHP0.32830 AED
10 PHP0.65660 AED
20 PHP1.31320 AED
50 PHP3.28299 AED
100 PHP6.56599 AED
250 PHP16.41497 AED
500 PHP32.82995 AED
1000 PHP65.65990 AED
2000 PHP131.31980 AED
5000 PHP328.29950 AED
10000 PHP656.59900 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Philippine Peso
1 AED15.23000 PHP
5 AED76.15000 PHP
10 AED152.30000 PHP
20 AED304.60000 PHP
50 AED761.50000 PHP
100 AED1523.00000 PHP
250 AED3807.50000 PHP
500 AED7615.00000 PHP
1000 AED15230.00000 PHP
2000 AED30460.00000 PHP
5000 AED76150.00000 PHP
10000 AED152300.00000 PHP