5 درهم إماراتي إلى بيزو فلبيني

تحويل AED إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

٥ aed
٧٥٫٥٨ php

1.00000 AED = 15.11550 PHP

Mid-market exchange rate at 17:47
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.455283.750.92990.79728955.50861.3603517.3605
1 INR0.011982513.400040.01114240.009553520.6651320.01630040.208022
1 PKR0.003524230.29411510.003277130.002809830.1956250.004794190.0611824
1 EUR1.075489.7475305.14510.8574559.69391.4629218.6695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم

AED إلى USD

AED إلى INR

AED إلى PKR

AED إلى EUR

AED إلى GBP

AED إلى PHP

AED إلى CAD

AED إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Philippine Peso
1 AED15.11550 PHP
5 AED75.57750 PHP
10 AED151.15500 PHP
20 AED302.31000 PHP
50 AED755.77500 PHP
100 AED1511.55000 PHP
250 AED3778.87500 PHP
500 AED7557.75000 PHP
1000 AED15115.50000 PHP
2000 AED30231.00000 PHP
5000 AED75577.50000 PHP
10000 AED151155.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 PHP0.06616 AED
5 PHP0.33079 AED
10 PHP0.66157 AED
20 PHP1.32315 AED
50 PHP3.30787 AED
100 PHP6.61573 AED
250 PHP16.53933 AED
500 PHP33.07865 AED
1000 PHP66.15730 AED
2000 PHP132.31460 AED
5000 PHP330.78650 AED
10000 PHP661.57300 AED