1 بيزو فلبيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل PHP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٠٧ ils

1.00000 PHP = 0.07003 ILS

Mid-market exchange rate at 00:43
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366450.932251.535040.8085381310.72149.5957.30125
1CAD0.73182310.6822261.123380.591707959.215109.4775.34323
1EUR1.07271.4657911.646630.867251406.01160.477.83205
1AUD0.651450.8901740.60729910.526722853.86997.45374.7564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Israeli New Sheqel
1 PHP0.07003 ILS
5 PHP0.35015 ILS
10 PHP0.70030 ILS
20 PHP1.40060 ILS
50 PHP3.50151 ILS
100 PHP7.00302 ILS
250 PHP17.50755 ILS
500 PHP35.01510 ILS
1000 PHP70.03020 ILS
2000 PHP140.06040 ILS
5000 PHP350.15100 ILS
10000 PHP700.30200 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Philippine Peso
1 ILS14.27960 PHP
5 ILS71.39800 PHP
10 ILS142.79600 PHP
20 ILS285.59200 PHP
50 ILS713.98000 PHP
100 ILS1427.96000 PHP
250 ILS3569.90000 PHP
500 ILS7139.80000 PHP
1000 ILS14279.60000 PHP
2000 ILS28559.20000 PHP
5000 ILS71398.00000 PHP
10000 ILS142796.00000 PHP