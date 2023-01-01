5 بيزو فلبيني إلى رينغيت ماليزي

تحويل PHP إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٠٫٤٢ myr

1.00000 PHP = 0.08388 MYR

Mid-market exchange rate at 01:26
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36630.93251.535740.8085711310.16149.6257.30125
1CAD0.73190410.6824911.124020.591796958.911109.5115.34381
1EUR1.07241.4652211.646930.86711405.02160.4557.82986
1AUD0.651150.8896660.60718910.526501853.11197.42834.75421

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Philippine Peso / رينغيت ماليزي
1 PHP0.08388 MYR
5 PHP0.41940 MYR
10 PHP0.83880 MYR
20 PHP1.67760 MYR
50 PHP4.19400 MYR
100 PHP8.38801 MYR
250 PHP20.97002 MYR
500 PHP41.94005 MYR
1000 PHP83.88010 MYR
2000 PHP167.76020 MYR
5000 PHP419.40050 MYR
10000 PHP838.80100 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Philippine Peso
1 MYR11.92180 PHP
5 MYR59.60900 PHP
10 MYR119.21800 PHP
20 MYR238.43600 PHP
50 MYR596.09000 PHP
100 MYR1192.18000 PHP
250 MYR2980.45000 PHP
500 MYR5960.90000 PHP
1000 MYR11921.80000 PHP
2000 MYR23843.60000 PHP
5000 MYR59609.00000 PHP
10000 MYR119218.00000 PHP