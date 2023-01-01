ألف بيزو فلبيني إلى رينغيت ماليزي

تحويل PHP إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ php
٨٣٫٨٨ myr

1.00000 PHP = 0.08388 MYR

Mid-market exchange rate at 01:25
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366250.93241.535510.8085051310.23149.6057.30125
1CAD0.7319310.6824531.123890.59177958.997109.55.34401
1EUR1.07251.465311.646830.86711405.22160.4557.83059
1AUD0.651250.889770.60722610.526539853.28797.43034.75494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / رينغيت ماليزي
1 PHP0.08388 MYR
5 PHP0.41938 MYR
10 PHP0.83877 MYR
20 PHP1.67753 MYR
50 PHP4.19383 MYR
100 PHP8.38766 MYR
250 PHP20.96915 MYR
500 PHP41.93830 MYR
1000 PHP83.87660 MYR
2000 PHP167.75320 MYR
5000 PHP419.38300 MYR
10000 PHP838.76600 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Philippine Peso
1 MYR11.92230 PHP
5 MYR59.61150 PHP
10 MYR119.22300 PHP
20 MYR238.44600 PHP
50 MYR596.11500 PHP
100 MYR1192.23000 PHP
250 MYR2980.57500 PHP
500 MYR5961.15000 PHP
1000 MYR11922.30000 PHP
2000 MYR23844.60000 PHP
5000 MYR59611.50000 PHP
10000 MYR119223.00000 PHP