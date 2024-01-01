5 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كونا كرواتية

تحويل CZK إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

5 czk
1.52 hrk

Kč1.000 CZK = kn0.3046 HRK

Mid-market exchange rate at 21:02
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On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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CZK إلى HRK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.74.3191.76836.6870.946
1 USD0.91510.7831,370.23.93983.95633.5640.866
1 GBP1.1681.27711,749.815.034107.21642.8631.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Croatian Kuna
1 CZK٠٫٣٠٤٦٣ HRK
5 CZK١٫٥٢٣١٧ HRK
10 CZK٣٫٠٤٦٣٤ HRK
20 CZK٦٫٠٩٢٦٨ HRK
50 CZK١٥٫٢٣١٧٠ HRK
100 CZK٣٠٫٤٦٣٤٠ HRK
250 CZK٧٦٫١٥٨٥٠ HRK
500 CZK١٥٢٫٣١٧٠٠ HRK
1000 CZK٣٠٤٫٦٣٤٠٠ HRK
2000 CZK٦٠٩٫٢٦٨٠٠ HRK
5000 CZK١٬٥٢٣٫١٧٠٠٠ HRK
10000 CZK٣٬٠٤٦٫٣٤٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الجمهورية التشيكية كورونا
1 HRK٣٫٢٨٢٦٢ CZK
5 HRK١٦٫٤١٣١٠ CZK
10 HRK٣٢٫٨٢٦٢٠ CZK
20 HRK٦٥٫٦٥٢٤٠ CZK
50 HRK١٦٤٫١٣١٠٠ CZK
100 HRK٣٢٨٫٢٦٢٠٠ CZK
250 HRK٨٢٠٫٦٥٥٠٠ CZK
500 HRK١٬٦٤١٫٣١٠٠٠ CZK
1000 HRK٣٬٢٨٢٫٦٢٠٠٠ CZK
2000 HRK٦٬٥٦٥٫٢٤٠٠٠ CZK
5000 HRK١٦٬٤١٣٫١٠٠٠٠ CZK
10000 HRK٣٢٬٨٢٦٫٢٠٠٠٠ CZK