1 كونا كرواتية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل HRK إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1 hrk
3.33 czk

1.00000 HRK = 3.33081 CZK

Mid-market exchange rate at 10:03
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
Check the Euro exchange rates
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546951.0839589.8441.465551.655010.9541218.5359
1 GBP1.1700111.26825105.121.714741.936411.1163321.6875
1 USD0.922550.788488182.88571.352051.526830.8802517.1003
1 INR0.01113040.009512960.012064810.01631220.0184210.010620.206312

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Croatian Kuna / الجمهورية التشيكية كورونا
1 HRK3.33081 CZK
5 HRK16.65405 CZK
10 HRK33.30810 CZK
20 HRK66.61620 CZK
50 HRK166.54050 CZK
100 HRK333.08100 CZK
250 HRK832.70250 CZK
500 HRK1665.40500 CZK
1000 HRK3330.81000 CZK
2000 HRK6661.62000 CZK
5000 HRK16654.05000 CZK
10000 HRK33308.10000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Croatian Kuna
1 CZK0.30023 HRK
5 CZK1.50114 HRK
10 CZK3.00227 HRK
20 CZK6.00454 HRK
50 CZK15.01135 HRK
100 CZK30.02270 HRK
250 CZK75.05675 HRK
500 CZK150.11350 HRK
1000 CZK300.22700 HRK
2000 CZK600.45400 HRK
5000 CZK1501.13500 HRK
10000 CZK3002.27000 HRK