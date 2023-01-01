500 درهم إماراتي إلى كونا كرواتية

تحويل AED إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ aed
٩٥٨٫٨٤ hrk

1.00000 AED = 1.91769 HRK

Mid-market exchange rate at 16:43
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857451.074989.70181.461541.635820.946918.6825
1 GBP1.1662511.2536104.6151.704521.907781.1043221.7884
1 USD0.93030.797703183.45131.35971.521840.880917.3807
1 INR0.0111480.00955890.01198310.01629330.01823620.01055590.208274

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Croatian Kuna
1 AED1.91769 HRK
5 AED9.58845 HRK
10 AED19.17690 HRK
20 AED38.35380 HRK
50 AED95.88450 HRK
100 AED191.76900 HRK
250 AED479.42250 HRK
500 AED958.84500 HRK
1000 AED1917.69000 HRK
2000 AED3835.38000 HRK
5000 AED9588.45000 HRK
10000 AED19176.90000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 HRK0.52146 AED
5 HRK2.60730 AED
10 HRK5.21460 AED
20 HRK10.42920 AED
50 HRK26.07300 AED
100 HRK52.14600 AED
250 HRK130.36500 AED
500 HRK260.73000 AED
1000 HRK521.46000 AED
2000 HRK1042.92000 AED
5000 HRK2607.30000 AED
10000 HRK5214.60000 AED