درهم إماراتي إلى لوتي ليسوتو

تحويل AED إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
5144 lsl

1.00000 AED = 5.14400 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AED إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 LSL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063688.1991.434051.656440.957718.2117
1GBP1.1581411.2318102.1471.660841.918391.1091621.0917
1USD0.94020.81182182.9251.34831.557390.900517.1227
1INR0.0113380.009789810.012059110.01625930.01878070.01085920.206484

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم

AED إلى USD

AED إلى INR

AED إلى PKR

AED إلى EUR

AED إلى GBP

AED إلى PHP

AED إلى CAD

AED إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Lesotho Loti
1 AED5.14400 LSL
5 AED25.72000 LSL
10 AED51.44000 LSL
20 AED102.88000 LSL
50 AED257.20000 LSL
100 AED514.40000 LSL
250 AED1286.00000 LSL
500 AED2572.00000 LSL
1000 AED5144.00000 LSL
2000 AED10288.00000 LSL
5000 AED25720.00000 LSL
10000 AED51440.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LSL0.19440 AED
5 LSL0.97201 AED
10 LSL1.94401 AED
20 LSL3.88802 AED
50 LSL9.72005 AED
100 LSL19.44010 AED
250 LSL48.60025 AED
500 LSL97.20050 AED
1000 LSL194.40100 AED
2000 LSL388.80200 AED
5000 LSL972.00500 AED
10000 LSL1944.01000 AED