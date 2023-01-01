ألف درهم إماراتي إلى لوتي ليسوتو

تحويل AED إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٥٬١٧٢٫٣٢ lsl

1.00000 AED = 5.17232 LSL

Mid-market exchange rate at 17:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85761.0740589.63091.461621.637150.9466518.6805
1 GBP1.1660411.2524104.5141.704331.9091.1038421.7825
1 USD0.9310.798467183.45131.360851.524270.881417.3926
1 INR0.01115690.009568060.01198310.01630710.01826540.01056180.208416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Lesotho Loti
1 AED5.17232 LSL
5 AED25.86160 LSL
10 AED51.72320 LSL
20 AED103.44640 LSL
50 AED258.61600 LSL
100 AED517.23200 LSL
250 AED1293.08000 LSL
500 AED2586.16000 LSL
1000 AED5172.32000 LSL
2000 AED10344.64000 LSL
5000 AED25861.60000 LSL
10000 AED51723.20000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LSL0.19334 AED
5 LSL0.96669 AED
10 LSL1.93337 AED
20 LSL3.86674 AED
50 LSL9.66685 AED
100 LSL19.33370 AED
250 LSL48.33425 AED
500 LSL96.66850 AED
1000 LSL193.33700 AED
2000 LSL386.67400 AED
5000 LSL966.68500 AED
10000 LSL1933.37000 AED