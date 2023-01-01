درهم إماراتي إلى روبية نيبالية

تحويل AED إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٣٦٬١٨٩٫٨٠ npr

1.00000 AED = 36.18980 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:38 UTC
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AED إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063688.1991.433951.656180.957818.2111
1GBP1.1580811.23175102.1431.660651.918021.1092121.0901
1USD0.94020.811853182.9251.34821.557150.900517.1221
1INR0.0113380.009790210.012059110.01625810.01877780.01085920.206477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Nepalese Rupee
1 AED36.18980 NPR
5 AED180.94900 NPR
10 AED361.89800 NPR
20 AED723.79600 NPR
50 AED1809.49000 NPR
100 AED3618.98000 NPR
250 AED9047.45000 NPR
500 AED18094.90000 NPR
1000 AED36189.80000 NPR
2000 AED72379.60000 NPR
5000 AED180949.00000 NPR
10000 AED361898.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 NPR0.02763 AED
5 NPR0.13816 AED
10 NPR0.27632 AED
20 NPR0.55264 AED
50 NPR1.38160 AED
100 NPR2.76321 AED
250 NPR6.90803 AED
500 NPR13.81605 AED
1000 NPR27.63210 AED
2000 NPR55.26420 AED
5000 NPR138.16050 AED
10000 NPR276.32100 AED